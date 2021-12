Trio bloqueia passagem em viaduto na Vasco da Gama

Um trio auxiliar encontra dificuldade para passar por debaixo do viaduto Rômulo Almeida, na saída da Vasco da Gama, ocasionando engarrafamento na região, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). O trio terá que retornar na via e buscar outra solução para chegar ao seu destino. A Transalvador não soube informar de qual bloco o caminhão pertence.

Um ônibus quebrado na Avenida Centenário - sentido Vasco da Gama também causa transtorno, fazendo com que as áreas do Dique do Tororó, Vasco da Gama, Bonocô, 7 Portas e Vale do Nazaré fiquem congestionadas.

A região da rodoviária apresenta fila dupla devido ao grande fluxo de embarque e desembarque na cidade. Nas outras vias, lentidão na Avenida ACM - sentido Bonocô, Avenida Lucaia - sentido Vasco da Gama e nas vias que dão acesso ao centro da cidade, em que há intenso fluxo de veículos para o acesso ao desfile de trios do carnaval.

A Transalvador informa, ainda, o registro de dois acidentes na manhã desta sexta-feira, 8/2, com ocorrência de 4 vítimas.

adblock ativo