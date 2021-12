Três retornos da avenida Paralela são bloqueados

Por conta da liberação do tráfego no viaduto da avenida Orlando Gomes, que ocorreu às 12h desta segunda-feira, 6, três retornos da avenida Luiz Viana Filho (Paralela), situados nas proximidades do equipamento, foram bloqueados permanentemente.

No sentido Centro, os retornos localizados pouco antes do Rei da Pamonha e nas proximidades do Parque Tecnológico foram fechados para quem pretende voltar no sentido aeroporto. No lado oposto, o outro retorno interditado fica próximo ao Bairro da Paz.

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que outros retornos da Paralela serão substituídos por mais três viadutos, em cumprimento de exigência da Concessionária CCR Metrô Bahia, devido às obras da Linha 2 do sistema metroviário.

O primeiro viaduto ligará a Alameda das Praias, em Stella Maris, à avenida Paralela, sentido Centro, passando sobre a avenida Caribé. Outro viaduto ligará a área da loja Ferreira Costa ao sentido oposto da via, pelas marginais. Já o terceiro viaduto irá ligar as imediações do Shopping Paralela à região do Colégio Villa, também pelas marginais.

