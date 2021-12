Três pessoas ficam feridos em acidente na Pituba

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, na manhã desta sexta-feira, 2. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um veículo Toyota colidiu com um Peugeot próximo a uma agência do Bradesco. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, que foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Por conta da ocorrência, o trânsito está lento na região.

