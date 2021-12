Três acidentes deixam trânsito lento em diferentes vias de Salvador

Três colisões causaram lentidão em vias movimentadas de Salvador na manhã desta quinta-feira, 1º. Por volta de 7h, dois veículos se chocaram na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), sentido centro.

Já na região da avenida Juracy Magalhães Jr., ocorreram dois acidentes, um no sentido Lucaia e outro no sentido ACM, deixando as duas vias congestionadas.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não houve feridos e os carros envolvidos nos acidentes já estão sendo removidos.

