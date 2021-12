Trechos dos Barris serão interditados para realização de obras

Uma obra de requalificação urbana, que será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), na rua Comendador Gomes Costa, no bairro dos Barris, vai interditar alguns trechos da região a partir desta sexta-feira, 4.

Conforme informações da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), para a realização da pavimentação e recuperação de calçada, será necessária a interdição do tráfego, além de um trecho na rua Conselheiro Spínola, por 30 dias.

Ainda segundo a Secom, neste período também será realizado a substituição da rede de água potável e a troca da base da pavimentação existente. Os serviços integram o projeto Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador, do Governo do Estado.

Mapa da rua onde os serviços serão realizados por 30 dias (Imagem: Divulgação)

