Trechos da Paralela são interditados para obras

Alguns pontos da avenida Paralela serão bloqueados a partir desta quarta-feira, 17, até o próximo sábado, 20, em decorrência da instalação de peças da passarela que dá acesso à Estação Imbuí.

Confira abaixo os detalhes:

- De 23h30 desta quarta-feira, 17, a 5h de quinta-feira, 18 – Três faixas da Avenida Paralela (sentido Aeroporto), serão interditadas numa extensão de 160 metros, com início pouco antes do viaduto de Narandiba. As duas faixas mais à esquerda estarão totalmente liberadas para o tráfego.

- De 23h30 de quinta-feira, 18, a 5h de sexta-feira, 19 – Um trecho da via principal da Av. Paralela será fechado para o tráfego. O bloqueio será colocado logo após a passarela do Imbuí (próxima à Igreja Batista Metropolitana), desviando os carros para a via marginal. Os motoristas poderão retornar à via principal após o Extra.

- De 23h30 de sexta-feira, 19, a 5h de sábado, 20 – Três faixas da Avenida Paralela (sentido Aeroporto), serão interditadas numa extensão de 160 metros, com início pouco antes do viaduto de Narandiba. As duas faixas mais à esquerda estarão totalmente liberadas para o tráfego.

adblock ativo