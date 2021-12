Trechos da Paralela são interditados para obras

Dois trechos da Avenida Paralela serão interditados, na madrugada desta terça-feira, 9, para realização de reparos na passarela de Pituaçu e furos de sondagem na altura do Imbuí. As obras são de responsabilidade da CCR Metrô Bahia e Consórcio Mobilidade Bahia.

Confira abaixo os bloqueios.

Passarela de Pituaçu

Serão feitos reparos na passarela, que será interligada à Estação Pituaçu. As obras irão acontecer a partir desta terça-feira, 9, até o dia 9 de junho, uma sexta-feira, sempre das 00h às 5h. Ao longo do período, os serviços não serão realizados nas madrugadas de sábados e domingos. O tráfego de veículos será desviado para a via marginal da Paralela, no sentido Centro, logo após o Viaduto Canô Veloso. Os motoristas poderão retornar à via principal cerca de 200 metros depois.

Sondagem para macrodrenagem

o serviço será iniciado nesta terça-feira, 9, e deve durar até a próxima sexta-feira, 12, também das 00h às 5h, na Av. Paralela, na altura do Imbuí, sentido Aeroporto. Um bloqueio será colocado pouco antes do viaduto do Imbuí, fechando três faixas da avenida ao longo de cerca de 125 metros. Os motoristas contarão com duas faixas livres para o tráfego.

adblock ativo