Trecho na Calçada é interditado para manutenção

A partir deste sábado, 23, a Rua Nilo Peçanha, na Calçada, será interditada no trecho do supermercado Centro Sul até as imediações do depósito Atacadão. O bloqueio, que tem início às 5 horas, será para a realização de obras de macrodrenagem e pavimentação, que tem o objetivo de resolver os problemas causados pela chuva.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Tráfego do Salvador (Transalvador), o tráfego será feito exclusivamente pelo Largo do Tanque e não será possível ir até a Calçada. Quem quiser transitar terá que voltar pela mesma via.

A previsão do órgão de trânsito é que as obras ocorram até as 23h do dia 21 de abril. Ainda de acordo com a Transalvador, o acesso aos moradores nas vias interditadas será feito mediante comprovação de endereço, apresentando conta de telefone, água, energia elétrica ou algum documento semelhante.

Panfletos foram distribuídos e placas foram colocadas pela órgão, informando as alterações no trânsito.

