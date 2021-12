Trecho do Vale do Canela será bloqueado a partir deste sábado

A tráfego de veículos nos dois sentidos do trecho do Vale do Canela - região do Viaduto Mãe Menininha do Gantois, que dá acesso ao Campo Grande e ao fundo do Goethe-Institut (Instituto Cultural Brasil Alemanha - ICBA) -, em Salvador, será bloqueado neste sábado, 9.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição, que deve acontecer a partir das 13h, será feita devido à necessidade do corte de duas árvores para a implantação de um equipamento privado.

O procedimento foi autorizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), mediante a condição do plantio de outras 25 árvores na localidade, conforme comunicou a Transalvador.

Ainda de acordo com o órgão, caso o serviço não seja concluído no sábado, poderá ser estendido para o domingo, 10. Sendo assim, o trecho só será liberado após as equipes finalizarem as atividades.

Por causa do bloqueio, a Transalvador orienta que o condutor que estiver no Vale do Canela, sentido avenida Lafayete Coutinho (Contorno), suba o viaduto Mãe Menininha do Gantois e vire à esquerda na alça de descida.

Essa opção só será permitida enquanto durar a interdição no Vale. Além disso, o motorista também pode acessar a rua do Forte de São Pedro e seguir pela Gamboa de Cima.

Para aqueles que estiverem subindo a Contorno com destino o Vale do Canela pode optar pela Ladeira do Gabriel, em frente ao Museu de Arte Moderna (MAM), e seguir pela Ladeira dos Aflitos até chegar no Campo Grande.

