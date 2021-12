Trecho do Rio Vermelho é interditado até segunda-feira

O tráfego de veículos na avenida Oceânica, entre o Rio Vermelho e Ondina, está interditado a partir desta sexta-feira, 22, até a próxima segunda-feira, 25, a partir das 5h. O bloqueio ocorre no sentido Ondina, logo após a Travessa Bartholomeu de Gusmão.

Os veículos da rua da Paciência que precisarem ir no sentido Barra, deverão acessar a rua Eurycles de Matos, avenida Anita Garibaldi e av. Adhemar de Barros. Já quem trafega no sentido Ondina – Rio Vermelho, deverá utilizar a av. Adhemar de Barros, av. Anita Garibaldi e a rua Conselheiro Pedro Luiz.

Moradores ou clientes dos estabelecimentos localizados no trecho interditado terão acesso local até o Morro da Paciência.A entrada na Travessa Bartholomeu de Gusmão continuará sendo feito pela rua Eurycles de Matos, e os veículos que saem da via somente poderão seguir no sentido Rio Vermelho. Moradores da Vila Matos deverão utilizar a av. Anita Garibaldi para entrar e sair da região, já que o acesso pela av. Oceânica estará interditado.

