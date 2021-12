Trecho da Piedade será interdidato neste domingo

O trânsito será interditado na região da Piedade neste domingo, 27, das 6h às 18h, para a operação de um guindaste.

A Rua Direita da Piedade ficará bloqueada para garantir a segurança durante o içamento de um equipamento para um edifício nas proximidades do Banco do Brasil.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego será interditado entre a Praça da Piedade e a Rua do Salete. Os veículos que trafegam pela via, no sentido Joana Angélica, terão como opção acessar as ruas do Salete, Gen. Labatut e Cons. Junqueira Alves.

Os motoristas que tiverem como destino o Politeama, devem acessar a Ladeira dos Barris, Av. Vale dos Barris e Av. Sete de Setembro. O trânsito será monitorado para orientar os motoristas sobre as alterações e opções de tráfego.

Os ônibus também terão seus itinerários alterados. As linhas provenientes de Nazaré com destino ao Campo Grande vão seguir pela Avenida Joana Angélica, Praça da Piedade, Avenida Sete de Setembro, Ladeira de São Bento, Sulacap, passando pela Rua Carlos Gomes e seguindo, deste ponto, os itinerários normais.

No retorno para Nazaré, essas linhas vão passar pelo Campo Grande, circulando pela Avenida Sete de Setembro, Praça da Piedade, Avenida Joana Angélica. Depois, seguem seus itinerários.

