Trecho da Paralela será interditado a partir desta quinta-feira

Os dois sentidos da pista principal da Avenida Paralela serão interditados desta quinta-feira, 23, até domingo, 26. A invtervenção, que será realizada pela CCR Metrô Bahia, é para remover parte danificada da passarela nas proximidades do Imbuí.

Quinta e sexta

Entre às 23h30 de quinta e 4h30 de sexta o bloqueio acontecerá pouco antes do acesso ao 6º Batalhão do Exército (no sentido Aeroporto), desviando o tráfego para a via marginal da avenida. Os motoristas poderão retornar à pista principal na altura do Viaduto de Narandiba. Durante esse período, não será possível utilizar o viaduto do Imbuí para retorno no sentido Centro/Aeroporto. Como alternativa, os motoristas poderão fazer o retorno no viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães.

Sexta e sábado

Das 23h30 de sexta e 4h30 de sábado, o bloqueio será colocado logo depois do Viaduto de Narandiba, desviando o tráfego para a via marginal da avenida. Os motoristas poderão retornar à pista principal na altura do acesso para o Saboeiro.

Sábado e domingo

Entre 21h de sábado e 6h de domingo, a interdição acontecerá antes do acesso ao 6º Batalhão do Exército (no sentido Aeroporto), desviando o tráfego para a via marginal da avenida. Os motoristas poderão retornar à pista principal na altura do Viaduto de Narandiba. Durante esse período, não será possível utilizar o viaduto do Imbuí para retorno no sentido Centro/Aeroporto. Os motoristas podem fazer o retorno no viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães.

