Trecho da Paralela é interditado para retirada de pórtico

O trecho da avenida Paralela entre a região da entrada de Imbuí e Pituaçu (cerca de 2 km), no sentido Aeroporto, será interditado da 0h às 4h30 da segunda-feira, 25. O motivo é a remoção de um pórtico de sinalização do local que impede a obra da futura Estação Pituaçu do metrô.

O equipamento será reinstalado em 30 dias, a cerca de 100 metros do local original. Durante esse período, o trecho contará com placas de sinalização na lateral da via, segundo a CCR Metrô Bahia.



Como rota alternativa, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) indica seguir pelo Imbuí acessando a Rua das Araras, a Av. Jorge Amado, seguir pela orla até a Av. Pinto de Aguiar para chegar novamente à Av. Paralela.

Mapa com a rota alternativa para os veículos que trafegam no sentido aeroporto (Foto: Divulgação | CCR Metrô)

