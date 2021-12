Trecho da Paralela é interditado para obras de revitalização

Um trecho da pista principal da avenida Paralela, sentido Aeroporto, será interditado das 22h desta terça-feira, 2, às 5h de quarta-feira, 3, para instalação de uma peça da passarela do Imbuí.

Segundo a CCR Metrô Bahia e o Consórcio Mobilidade Bahia, será colocado um bloqueio pouco antes do acesso ao 6º Batalhão do Exército, desviando o tráfego para a via marginal da avenida. Os motoristas poderão retornar à pista principal na altura do Viaduto de Narandiba.

Durante esse período, não será possível utilizar o viaduto do Imbuí para retorno no sentido Centro/Aeroporto. Os motoristas podem fazer o retorno no viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães.

