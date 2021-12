Trecho da Contorno é interditado para evitar acidentes

Um trecho da avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida como Contorno, no Comércio, foi interditado na manhã desta sexta-feira, 21, pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador (Codesal) para evitar acidentes por possíveis deslizamentos de terra.

Em 2013, um grande deslizamento de terra em um dia de fortes chuvas na capital baiana interditou a avenida.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a interdição ocorreu às 10h e como alternativa para o tráfego de veículos, a pista da avenida Contorno, sentido Campo Grande, vai operar em sentido duplo, sendo que parte da via permanece interditada para quem desce e outra parte é dividida em mão dupla.

Ainda não há informações do horário que o trânsito será regularizado na região.

