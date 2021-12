Trecho da BR-324 será interditado para obras neste sábado

O trecho da BR-324 entre os quilômetros 620 (região da Brasilgás) e o 621,5 (entrada da Estação Pirajá) será totalmente interditado, nos dois sentidos, a partir das 22h do próximo sábado, 24. O bloqueio será até as 5h do domingo, 25. A interdição também volta a acontecer na segunda, 26, e terça, 27, no mesmo horário.

Segundo a Concessionária Viabahia, o bloqueio se faz necessário para o içamento de vigas do novo viaduto que está sendo construído na região da Estação Pirajá pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Desvio Salvador/Feira

>> O condutor deve seguir pela rua da estação Nova Esperança (passando pela Estação Pirajá), rua da Indonésia, avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela e Estrada Velha de Ipitanga (saída do posto Brasilgás). O tempo estimado para percorrer esse trecho é de nove minutos, admitindo uma velocidade média de 17 km/h.

Desvio Feira/ Salvador

>> O motorista deve trafegar pela rua da Bolívia e Estrada Campinas - Pirajá. O tempo médio para percorrer esse trecho é de 11 minutos, considerando uma velocidade média de 17 km/h.

A Conder instalará placas de advertência e já reforçou a sinalização na estrada. Além da Viabahia, a operação será acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Rotas de inspeção da Viabahia estarão monitorando a operação (Foto: Divulgação | Viabahia)

