Trecho da BR-324 será interditado nesta sexta

Os motoristas que trafegam pela região da BR-324 devem ter a atenção redobrada na próxima sexta-feira, 14. De acordo com informações da ViaBahia, concessionária que administra a BR, as faixas da esquerda da via, em ambos os sentidos, no quilômetro 604, serão interditadas para o início da construção da passarela de pedestres ao lado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Simões Filho.

Ainda segundo a ViaBahia, a interdição é necessária para a implantação de bate-estaca, que realizará o serviço de fundação no canteiro central da rodovia. As obras serão iniciadas na sexta pela manhã e a previsão de término é na quarta-feira, 19.

Durante esse período, equipes de inspeção de tráfego estarão no local 24h por dia. Placas de atenção vão indicar os trechos interditados e os desvios estarão devidamente sinalizados.

