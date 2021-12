Trecho da BR-324 será interditado em Feira de Santana

A alça de acesso da BR-324, na rodovia Engenheiro Vasco Filho com o Anel de Contorno Sul de Feira de Santana (a 109 quilômetros de salvador), será interditada nesta terça-feira, 23. Os trabalhos de recuperação do trecho serão realizados no período noturno, a partir das 21h. Após às 5h, o local será reaberto ao tráfego normal.

Segundo a Concessionária Viabahia, os horários foram definidos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para não impactar no fluxo de veículos que passam pela região. A duração estimada é de um mês para a conclusão total da recuperação.

Desvio

A concessionária sugere que o condutor programe sua viagem com antecedência, evitando passar pelo local nestes horários. Aqueles que por algum motivo não tiverem como alterar o roteiro, podem utilizar a avenida Presidente Dutra ou o trecho norte do Anel de Contorno para acessar a BR-116.

