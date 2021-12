Trecho da BR-324 será interditado às 10h neste domingo

O trecho do km-543 da BR-324, próximo ao município de Amélia Rodrigues, será interditado na manhã deste domingo, 17, por volta das 10h, nos dois sentidos, para a instalação de uma estrutura superior da passarela.

De acordo com informações da Viabahia, concessionária responsável pela obra, o serviço terá duração de, aproximadamente, uma hora e a rodovia será sinalizada com placas de advertência no local. Além disso, viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão no local monitorando e oferecendo o suporte necessário para minimizar os transtornos à população.

