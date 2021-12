Trecho da BR-324 será bloqueado para instalação de passarela

Os sentidos do km 616 da BR-324 serão interrompidos de forma intercalada neste domingo, 23, a partir das 6h, para instalação de estrutura superior da passarela que está sendo construída na rodovia. De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra as obras na rodovia, a previsão de conclusão dos serviços é de aproximadamente duas horas.

A concessionária interromperá totalmente um sentido da rodovia a cada hora, iniciando os serviços na pista Salvador sentido Feira de Santana. Ainda de acordo com a ViaBahia, foram instaladas placas de advertência na região e a sinalização foi reforçada. Além disso, viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão no local monitorando e oferecendo o suporte necessário para minimizar os transtornos à população.

A ViaBahia administra aproximadamente 681 quilômetros de rodovias federais no estado da Bahia, que compreendem o trecho da BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, bem como no trecho da BR-116, entre Feira de Santana e a divisa com o estado de Minas Gerais.

