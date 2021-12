Trecho da avenida Paralela será interditado nestas terça e quarta

Um trecho da avenida Paralela, sentido Centro, será interditado entre às 23h desta terça-feira, 13, e 5h desta quarta-feira, 14. A interdição, será realizada para a instalação de peças da passarela da Estação Imbuí.

Segundo a CCR Metrô Bahia, o bloqueio será colocado logo após a Estação CAB, desviando o tráfego para a via marginal. A CCR informa, que, os motoristas poderão retornar para a via principal nas proximidades do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

adblock ativo