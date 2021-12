Trecho da avenida Paralela é interditado para obras em passarela

Para a realização de um obra de revitalização na passarela do bairro do Imbuí, um trecho da avenida Paralela, em Salvador, será fechado a partir das 23h50 desta segunda-feira, 29. A previsão é que a interdição acabe às 5h da terça, 30. Porém, o bloqueio será repetido entre 23h30 de terça e 5h de quarta, 31, para a conclusão do serviço.

Segundo informações da CCR Metrô Bahia, empresa que administra a obra, a interdição será feita na altura do viaduto do bairro de Narandiba, no sentido centro. O trânsito será desviado da pista principal para a via marginal da avenida. Ainda conforme a CCR, os motoristas seguirão pelo trecho até o acesso ao bairro Saboeiro, onde poderão retornar à pista principal.

O bloqueio será necessário para a troca de estrutura metálica e instalação de cobertura na passarela do Imbuí, próxima à Advocacia Geral da União (AGU), em continuidade à revitalização de passarelas na região.

