Trecho da avenida Bonocô será interditado para obras em passarela

Um trecho da avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) será parcialmente interditado na terça, 17, e quarta-feira, 18, para obras de manutenção corretiva em uma passarela.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição parcial acontece entre 22h e 3h, entre a saída do Vale do Ogunjá e a Casa Eloy, no sentido BR-324.

Durante o período da obrta, realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), apenas uma faixa da via será liberada para a passagem de veículos. Em determinados momentos, esta faixa também poderá ser fechada para a segurança dos condutores que estiverem no local.

adblock ativo