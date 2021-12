Trecho da Av. Tancredo Neves é interditada neste fim de semana

Quatro faixas serão interditadas na avenida Tancredo Neves, no sentido Aeroporto, entre as 23h30min deste sábado, 25, e às 5h do domingo, 26. O motivo é a remoção do trecho da passarela que liga o Shopping da Bahia à Estação Rodoviária.

Os veículos terão quatro faixas livres para seguir em direção à avenida Paralela. A nova passarela da Estação Rodoviária vai ter o seu tamanho triplicado e vai se tornar a maior de Salvador, com 8,8 metros de largura.

A entrega está prevista para o fim de dezembro.

