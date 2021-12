Trecho da Av. Paralela é interditada para implantação de passarela

A partir das 23h30 deste sábado, 4, a avenida Paralela, em salvador, será interditada na altura do Shopping Paralela, sentido Aeroporto.

O bloqueio parcial da via, que se estenderá até as 5h do domingo, 5, será necessário para a implantação de parte da passarela que liga a Estação Tamburugy de Metrô ao entorno.

Segundo a CCR Metrô Bahia - responsável pelo modal -, a obra que está prevista para ser concluída até o final do mês contará com rampas, escadas rolantes inteligentes, piso tátil e câmeras de segurança.

A avenida contará com sinalização e agentes de trânsito para orientar os condutores, que terão a opção de seguir viagem por meio da via principal.

