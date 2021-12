Transporte de vigas interdita Av. Luis Eduardo em Salvador

A concessionária CCR Metrô Bahia informa que, neste final de semana, está transportando duas vigas, pela avenida Luís Eduardo Magalhães, para a construção do elevado 2 da via entre as estações Retiro e Pirajá.



Segundo a programação anunciada pela empresa responsável pelas obras e operação do metrô da capital, a movimentação das estruturas acontece das 23h deste sábado, 28, até as 6h de domingo, 29.



Ainda conforme a concessionária, está prevista a interdição total dos dois sentidos da Av. Luís Eduardo Magalhães, uma das principais ligações entre o Acesso Norte e a avenida Paralela, durante a operação.



Com isso, o trânsito estará suspenso na via e a empresa recomenda que motoristas evitem trafegar pelo local.



Sustentação



As vigas, que servirão para dar sustentação a parte do sistema de elevados por onde as composições do metrô circularão, possuem 40 metros de comprimento.



De grandes dimensões, cada uma pesa, aproximadamente, 142 toneladas. Devido ao tamanho, as peças serão içadas por dois guindastes especiais para operações deste tipo e, depois, transportadas por carretas.



As duas estruturas saem do canteiro de obras da Estação Retiro até onde será construído o trecho elevado. O procedimento faz parte da obra de complementação da linha 1 do metrô, que iniciou operação assistida em 11 de junho. O transporte das vigas tem acompanhamento de agentes da Transalvador.

