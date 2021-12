Transporte de peça interdita Via Parafuso no fim de semana

A rodovia BA-535, mais conhecida como Via Parafuso, será bloqueada neste fim de semana, no sábado, 10, e domingo, 11, devido ao transporte de uma peça da empresa química BASF. O equipamento tem 62,4 metros de altura - equivalente a um prédio de 30 andares - e pesa 456 toneladas.

De acordo com a Concessionária Bahia Norte, que gerencia a estrada, o tráfego será bloqueado entre 6h e 14h no sábado e 6h às 18h no domingo.

Essa é última etapa do transporte da peça, a coluna principal de um sistema industrial da BASF, que desde o dia 27 de julho vem sendo transportada da Base Naval de Aratu até a sede da empresa no Polo Petroquímico de Camaçari.

