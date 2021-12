Trânsito volta ao normal na Pituba após capotamento

O trânsito na avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, voltou a fluir normalmente por volta das 13h30 desta quarta-feira, 4, após um acidente envolvendo um veículo comprometer o tráfego na região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador),um carro de passeio capotou em frente a uma agência do Banco do Brasil, no sentido Itapuã.

Segundo informações preliminares uma mulher de 69 anos, que conduzia um carro de cor vermelha, perdeu o controle do veículo e capotou na pista. Ela teve apenas escoriações leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram encaminhadas para o local.

