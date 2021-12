Trânsito volta a fluir com diminuição da chuva e alagamentos

O trânsito volta a fluir nesta tarde em Salvador, depois de ficar congestionado em quase toda a cidade devido a chuva que atinge a capital, nesta segunda-feira, 27. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apenas na região da Calçada o trânsito segue congestionado.

Nesta manhã o órgão pediu para o motorista evitar 13 pontos da cidade, mas segundo a Transalvador, no começa da tarde as Avenidas Paralela, Bonocô, ACM e Orla, Rotula do Abacaxi, Barros Reis e Sete Portas estão com fluxo livre, depois que os alagamentos diminuíram.

Apenas na Calçada sentido Baixa do Fiscal o motorista encontra retenções no trânsito.

adblock ativo