Trânsito volta a fluir após grave acidente na BR-324

O trânsito já flui normalmente na BR-324, onde na manhã desta quarta-feira, 31, por volta das 9h, um acidente envolveu dois veículos de carga e um de passeio na altura do Km 624. Segundo a Via Bahia, concessionária que administra a pista, o carro de passeio ficou preso entre os dois veículos maiores.

A vítima, condutor do carro de passeio, foi resgatada com vida em uma operação integrada pelo SAMU, Via Bahia, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, e levada a um hospital da região.

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma hora após o acidente, a via foi liberada quando o engarrafamento já atingia cerca de 5km de extensão.

