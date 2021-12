Trânsito travado e filas na saída para o feriadão

Não é exagero dizer que a véspera do feriado desta sexta, 7, foi um dia em que Salvador "parou". A partir das 17h de quinta, o trânsito na capital foi tomado por grande confusão. Segundo agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os congestionamentos foram registrados por toda a cidade.

A equipe de reportagem levou duas horas e meia entre o Terminal Rodoviário de Salvador, no Iguatemi, e o Terminal Marítimo de São Joaquim, na Cidade Baixa. O trânsito ficou travado nas principais vias, como avenidas Bonocô, ACM e Paralela.

Agentes da Transalvador classificaram a quantidade de engarrafamentos como reflexo das grandes filas de veículos formadas no acesso ao terminal marítimo. Por volta das 22h de quinta, a fila chegava à região de Dendezeiros, no Bonfim. Motoristas confirmaram ter ficado até cinco horas na fila. "Saí de Coutos e levei mais de duas horas para chegar ao ferry. Pagamos caro e somos massacrados pelo péssimo serviço", disse o aposentado Edvaldo Sales, 65 anos.

Problema mecânico - O ferryboat Rio Paraguaçu apresentou falha mecânica e teve de reduzir a velocidade quando seguia viagem para a Ilha de Itaparica na noite de quinta. A embarcação deixou os cerca de 800 passageiros que estavam a bordo no Terminal de Bom Despacho, na ilha, e retornou ao Terminal de São Joaquim para passar por reparos.

De acordo com a TWB Bahia, a concessionária do transporte marítimo na Baía de Todos-os-Santos, outros quatro ferries estão disponíveis para a operação. Uma sexta embarcação (Anna Nery), ainda em manutenção, deve entrar em atividade na manhã desta sexta, para completar a frota.

A previsão é que cerca de 90 mil pessoas e 16 mil veículos usem o sistema durante o feriadão da Independência do Brasil. Os principais destinos dos passageiros, além da ilha, são Valença, Morro de São Paulo, Boipeba, Ilhéus, Porto Seguro e Itacaré.

A saída da cidade também deixou intenso o fluxo de veículos na BR-324 e na Estrada do Coco. O movimento de passageiros ficou maior no Terminal Rodoviário a partir das 18h. Segundo Abdul Novais, agente de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), lotado no terminal, havia previsão de abertura de até 300 horários extras - além dos 540 horários regulares.

De acordo com a Agerba, a estimativa é de que 45 mil pessoas deixem Salvador pelo terminal até o início da tarde desta sexta. Os destinos mais procurados são os municípios de Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Senhor do Bonfim e as regiões da Chapada Diamantina e Recôncavo. Das linhas interestaduais, houve demanda de horários extras apenas para Aracaju (SE), conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Estrutura - Na quinta, havia gente disposta a enfrentar até 12 horas de viagem. Caso da psicopedagoga Maria das Graças Bastos, 53 anos, que aguardava o embarque para Bom Jesus da Lapa (a 817 km de Salvador), onde vai à romaria de N. Senhora da Soledade, próximo dia 15. "A viagem é maravilhosa. O problema são as paradas, pois os terminais em que passamos não têm qualquer estrutura, além de a estrada a partir de Ibotirama estar péssima", descreveu. Maria também reclamou das atuais condições do terminal em Salvador. "Acho que precisam repensar a localização e a estrutura, é algo que precisa ser revisto com urgência", emendou.

"Para melhorar, poderiam colocar as filas de táxi em uma pista e os carros comuns, que vêm trazer passageiros, em outra", sugeriu a dentista Natália Bastos, 27, filha de Maria.

A Agerba disponibiliza o telefone 0800 71 0080, para reclamações.

