Trânsito terá esquema especial durante a Maratona de Salvador

O trânsito de Salvador terá esquema especial a partir das 3h deste domingo, 15, por causa da terceira edição da Maratona Salvador no Farol da Barra. Durante o percurso, serão inseridos desvios, bloqueios e compartilhamentos de tráfego para viabilizar a realização do evento com segurança e dar fluidez ao trânsito. A maratona vai ter 42km e meia maratona, com disputas de 5km, 10km e 21km.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trecho entre o Farol da Barra e o Largo da Mariquita será interditado. A alternativa para quem precisar trafegar pela região vai ser pegar os desvios pela avenidas Centenário, Garibaldi e Adhemar de Barros, com a orla interditada.

O tráfego entre o Rio Vermelho e a Pituba será compartilhado até a Praça Nossa Senhora da Luz, onde será desviado para a rua Pernambuco. Há trechos do percurso que as faixas vão ser compartilhadas. Os veículos podem passar ao lado dos atletas para facilitar o acesso dos moradores da região nas vias entre a rua Morro do Escravo Miguel e avenida Adhemar de Barros, e no Condomínio Aeronáutica, e no Rio Vermelho, entre a Travessa Bartolomeu de Gusmão e a rua da Paciência.

As linhas de ônibus Estação Pirajá-Barra 1, Estação Mussurunga-Barra 1, Lapa-Barra Avenida/Barra e Paripe-Barra vão ser antecipadas em uma hora, com início de saída às 4h.

Equipes da Transalvador vão estar em todo percurso da prova para garantir a fluidez do trânsito.

