Trânsito terá alterações durante aniversário de Salvador

Salvador celebra 470 anos nesta sexta-feira, 29, e diversos eventos irão movimentar a cidade em comemoração ao aniversário. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá alterações em diversos pontos da capital baiana.

Nesta quinta, 28, ocorrerá o evento intitulado como Compadre Ogum, a ser realizado na Igreja de Santana. Agentes da Transalvador estarão no local, a partir das 20h, visando controlar o tráfego, além de auxiliar na travessia de pedestres e fiscalizar para coibir o estacionamento irregular.

Nesta sexta, 29, a Barra recebe o Concerto Musical do Festival da Língua Portuguesa (FELPO). Haverá interdição do tráfego de veículos, das 17h às 0h, no Largo do Farol da Barra, avenida Oceânica (trecho entre o Largo do Farol da Barra e a rua Marquês de Caravelas) e avenida Almirante Marques de Leão (contemplando entre o Largo do Farol da Barra e a rua Dias d'Ávila).

Os condutores que costumam utilizar esta região para trafegar podem escolher como roteiro para tráfego sentido Ondina-Barra, a rua Marquês de Caravelas, avenida Almirante Marques de Leão, rua Dias d'Ávila e rua Afonso Celso. Porém, os motoristas que desejam acessar o sentido oposto, Ladeira da Barra-Ondina, podem optar em acessar a avenida Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e avenida Centenário.

Também nesta sexta, os agentes irão fazer o controle do tráfego, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para evitar o estacionamento irregular no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X. A ação irá ocorrer, das 17h30, para o show com Hiago Danadinho, Denny Denan e Léo Santana. A ação irá ocorrer também, a partir das 20h, na Igreja de Santana, no Rio Vermelho, para o evento Compadre de Ogum.

Já neste sábado, 30, serão realizados seis eventos para celebrar os 470 anos da capital baiana. As ações da Transalvador serão realizadas: na Feira de Arte e Antiguidades de Salvador, realizada na praça do Campo Grande, das 9h às 16h; Coreto Hype, no canteiro central da avenida Centenário, das 10h às 22h; Projeto Viva Rua – Teatro para Todos, no Parque da Cidade, das 12h às 18h; show Sempre Novos Baianos (Paulinho Boca, Moraes Moreira e show com Márcio Mello), no Largo da Mariquita, das 17h às 22h e Compadre Ogum, na Igreja de Santana, no Rio Vermelho, a partir das 20h.

Neste mesmo dia será realizado um show em Periperi com Bell Marques e Solange Almeida, por isso, das 17h às 20h, ocorrerá uma interdição do tráfego de veículos nas vias que são acesso à praça da Revolução, são elas: as ruas Osvaldo Deway, Carlos Gomes, Cristóvão Ferreira, Domingos Pires (entre a Praça da Revolução e rua Aristides Melo), Travessa Gal, Labatut, rua Federico Costa e rua Natanael Palma.

E no domingo, 31, haverá ação da Transalvador na Feira de Arte e Antiguidades de Salvador, na Praça do Campo Grande, das 9h às 16h; Coreto Hype na avenida Centenário, das 10h às 22h; Projeto Viva Rua – Teatro para Todos, no Parque da Cidade, das 12h às 18h e Compadre Ogum, na Igreja de Santana, no Rio Vermelho, a partir das 20h.

Também no dia 31 terá um show com trio elétrico na região da Barra e Ondina. Para isto, a Transalvador, a partir das 13h do domingo até 1h de segunda-feira, 1º, terá uma interdição do tráfego de veículos na avenida Sete de Setembro (entre a rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol da Barra), Largo do Farol da Barra e na avenida Oceânica (trecho localizado entre o Largo do Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira e transversais).

O estacionamento de veículos ficará proibido na avenida Sete de Setembro (entre a rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol da Barra), Largo do Farol da Barra, avenida Oceânica (trecho localizado entre o Largo do Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira e transversais), avenida Centenário, rua Cezar Zama (trecho que contempla entre a rua Barão de Itapuã e Alameda Antunes) e rua Barão de Itapuã (ambos os lados).

Entre às 15h de domingo até 1h de segunda, haverá sentido duplo de tráfego para acesso de moradores na avenida Sete de Setembro (entre a rua Afonso Celso e a rua Barão de Itapuã), rua Barão de Itapuã e na rua Cezar Zama (trecho entre a interseção com a rua Barão de Itapuã e Alameda Antunes). Os condutores que costumam trafegar neste trecho, oriundos da Ladeira da Barra, devem retornar no Porto da Barra.

Os que desejam seguir da Ondina para o Centro podem acessar a avenida Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), avenida Centenário, rua Augusto Frederico Schimidt e rua Marquês de Caravelas. Já os residentes das vias afetadas pelas alterações podem utilizar como opção para seguir sentido Centro, Barra, Ondina devem conduzir pelo Porto da Barra, avenida Princesa Izabel, rua Dra Praguer Fróes, rua César Zama, rua Professor Lemos de Brito (Morra do Gavazza), rua Afonso Celso, rua Miguel Burnier e avenida Centenário.

