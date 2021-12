Trânsito sofrerá alteração em dias de jogos da Olimpíada

Três horas antes do início das partidas de futebol que serão realizadas na Arena Fonte Nova, em Salvador, como parte dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e até duas horas após o término das partidas, regiões do entorno do estádio terão interdições de acesso ao local.

Somente moradores poderão circular, desde que apresentem comprovante de residência. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a circulação de moradores com veículos em dias de jogo foi "criteriosamente avaliada" e poderá ser feita sem restrições de horários.

Nos casos da ladeira da Fonte das Pedras e da rua da Cova da Onça, o acesso dependerá das "condições da via" por conta do alto fluxo de pedestres. Caso as vias não estejam cheias de pessoas, o acesso poderá ser permitido.

Por conta dos jogos de futebol, a Transalvador implantará, nos dias das partidas, um perímetro de segurança de trânsito para o tráfego de veículos com o uso de 35 barreiras fixas e móveis.

Os bloqueios serão feitos em locais como o Dique do Tororó, Campo da Pólvora, ladeira da Fonte das Pedras e as ruas Hugo Baltazar da Silveira e Boulevard América.

O estacionamento de veículos em ruas do perímetro não será permitido. Para ter acesso à região, os moradores não precisam realizar cadastro prévio.

"Dentro do perímetro de segurança de trânsito só poderá acessar veículo credenciado e de moradores, a depender do local. A exceção é a ladeira da Fonte das Pedras e a rua da Cova da Onça, onde dependerá do fluxo", destacou o chefe do setor de operações especiais da Transalvador, Janivaldo Rosário. Uma portaria sobre a operação será publicada na edição desta sexta-feira, 29, do Diário Oficial do Município (DOM).

Os jogos, na capital baiana, acontecerão de 4 a 13 de agosto. Todos os detalhes da operação de trânsito e transporte estão no site www.mobilidadenasolimpiadas.salvador.ba.gov.br. Nele, a prefeitura destaca: "Em dias de jogos, evite trafegar pelas avenidas Bonocô, Vale de Nazaré, Vasco da Gama, Vale dos Barris, Joana Angélica e Vale do Ogunjá".

Copa

As interdições serão realizadas de forma semelhante ao que foi feito na Copa das Confederações, em 2013, e na Copa do Mundo de 2014. "Só que dessa vez será em menor porte", disse Janivaldo. Dados cadastrados no torneio de 2014 dão conta de que há 2.500 veículos de moradores da região.

Dona de um restaurante no Tororó, Angélia Moreira disse que está preocupada com as interdições. "Isso dificulta o acesso dos clientes e qualquer dificuldade inviabiliza a vinda deles. Durante a Copa de 2014, a gente nem funcionou. Todo mundo que tem comércio no entorno da Fonte Nova está preocupado", afirmou a comerciante.

