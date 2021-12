Trânsito será modificado na Cidade Baixa neste domingo

O trânsito será modificado na Cidade Baixa das 17h deste domingo, 7, até as 6h da próxima terça-feira, 9, para a festa da padroeira da Bahia.



Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), será proibido a circulação e o estacionamento de veículos na avenida Lafayette Coutinho (Contorno), entre o Solar do Unhão e a praça Visconde de Cayru.



O tráfego será bloqueado nas ruas Conceição da Praia, Dom Macedo Costa (Ladeira da Conceição), Doutor Manoel Vitorino, Dionísio Martins, praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica, entre as ruas Portugal e Miguel Calmon, rua Corpo Santo e rua Santos Dumont. Não será permitido estacionar na Ladeira da Montanha.



Haverá interdição progressiva a partir das 10h30, na rua Miguel Calmon, rua da Espanha e Av. da França.

adblock ativo