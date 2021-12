Trânsito será interrompido na BA-093 na próxima terça

O trânsito será interrompido a partir das 8h de terça-feira, 13, na BA-093, para a instalação das lajes de uma passarela no distrito de Palmares, em Simões Filho (Grande Salvador).

As informações são da concessionária Bahia Norte, responsável por administrar a rodovia estadual, que deverá concluir as intervenções de assentamento nos sentidos Salvador e Camaçari até as 16h.

A empresa informa que a primeira etapa será sentido Camaçari, quando, a partir de 8h, a concessionária vai interditar uma faixa de rolamento e o acostamento, deixando a pista de velocidade livre para o fluxo.

No entanto, prossegue a nota, por questão de segurança, o tráfego será totalmente interrompido por 15 minutos quando as lajes do eixo da passarela forem colocadas. Os motoristas terão como opção a via marginal ao lado.

Segundo a nota, o mesmo procedimento será adotado na instalação da pista sentido Salvador. Conforme a concessionária, o fluxo será totalmente interrompido para o assentamento do eixo da passarela, mas a via marginal ao lado estará à disposição dos condutores.

