Trânsito será interditado na Rótula de Periperi

A partir das 9h desta quinta-feira, 12, a Rótula de Periperi, na avenida Suburbana, será bloqueada, segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador). A medida será para evitar congestionamentos causados pelas obras de requalificação da localidade, que inclui a construção de uma área destinada para ônibus.

A Transalvador orienta que os motoristas que saem da BA-528 sigam pela rua Eugênio Birne, à direita, passando pela rua Osvaldo Devai até chegar à Suburbana.

No sentido oposto, da Rótula de Periperi à BA-528, o tráfego não será modificado. O órgão de trânsito não informou quando a situação será normalizada na região.

Trânsito

Nesta manhã, os motoristas encontram alguns pontos de congestionamento, na rua Oswaldo Cruz, no sentido centro; na saída da avenida Paralela, no sentido centro; na Oscar Pontes, nas proximidades da Feira de São Joaquim e na avenida ACM, no sentido Shopping da Bahia. Nas útimas 12h a Transalvador não registrou acidentes.

Rua da Paciência, Rio Vermelho

Rua Lucaia, Rio Vermelho







Avenida ACM, Itaigara





Avenida Heitor Dias, Vila Laura



Rua Carlos Gomes, Centro







Largo da Graça, Graça







Avenida Adhemar de Barros, Ondina





Avenida Fernandes da Cunha, Uruguai







Rua Silveira Martins, Cabula

