Trânsito será alterado no fim de semana para Fuzuê e Furdunço

Para realização dos eventos de pré-carnaval, o Fuzuê, no sábado, 18, e o Furdunço, no domingo, 19, o trânsito será modificado na região da Barra, em Salvador.

Sábado

Promovido pela Prefeitura Municipal do Salvador, o Fuzuê ocorre a partir das 13 horas deste sábado, na Barra. Com isso, estarão proibidas a circulação e o estacionamento de veículos na Av. Sete de Setembro (entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol) e na Av. Oceânica (entre o Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira).

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), com a interdição os motoristas têm opção de seguir pela rua Afonso Celso, alcançando a rua Miguel Bournier, Av. Centenário e Rua Prof. Sabino Silva. E no sentido Ondina / Barra, ir pela Av. Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Av. Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marquês de Caravelas.

Domingo

Para a realização do Furdunço, o trânsito e o estacionamento serão alterados de domingo, à madrugada da segunda-feira , 20, entre Barra e Ondina.

Outras proibições de tráfego serão implantadas. De 4h às 2h, na Av. Oceânica (entre a Av. Adhemar de Barros e o Farol da Barra), Av. Centenário, Rua Afonso Celso, Rua Cezar Zama (entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes) e Rua Barão de Itapuã (ambos os lados).

Das 7h às 2h, na Avenida Oceânica (entre o Cristo e a Avenida Adhemar de Barros). Entre 11h e 2h, na Av. Sete de Setembro (entre a rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol), Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica (entre o Largo do Farol e o Cristo) e Rua Afonso Celso (entre a Av. Sete de Setembro e a rua Prof. Lemos Brito).

Já a partir das 11h até as 2h, será estabelecido sentido duplo de tráfego, nas seguintes vias: Av. Sete de Setembro (entre a Rua Afonso Celso e a rua Barão de Itapuã), rua Barão de Itapuã, rua Cezar Zama (entre a interseção com a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes).

Opção de tráfego

Os veículos que chegarem da Ladeira da Barra, deverão retornar no Porto da Barra. Já os que seguem no sentido Ondina-Centro terão como opção a Av. Oceânica, a Av. Adhemar de Barros, alcançando a Av. Garibaldi.

Apenas moradores poderão trafegar no sentido centro / Barra / Ondina, pelo Porto da Barra, Av. Princesa Izabel, Rua Dr° Praguer Fróes, Rua César Zama, Rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), Rua Afonso Celso, rua Miguel Bournier, Av. Centenário, Rua Sabino Silva, Rua Professor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Av. Oceânica) e Av. Adhemar de Barros.

