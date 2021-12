Trânsito será alterado no Engenho Velho de Brotas

O bairro do Engenho Velho de Brotas terá tráfego e linhas de ônibus alterados, neste fim de semana, por conta da Lavagem de Santa Luzia.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na rua Almirante Alves Câmara, nas imediações do Largo do final de linha será interditado no sábado, 19, das 16h às 23h30, e no domingo, 20, das 9h30 às 23h30.

Os moradores terão acesso garantido à via interditada, mediante apresentação de contas de telefone, água, energia elétrica ou outro comprovante de endereço.

As linhas que circulam por está área farão os seguintes itinerários: as linhas do centro, sentido Engenho Velho de Brotas, passam pela rua Frederico Costa, rua Boa Vista de Brotas, rua do Trovador, entorno na Praça no Largo da Boa Vista (onde farão base), rua Frederico Costa e, a partir deste ponto, retomam seu itinerário normal.

Linhas que trafegam do bairro para o sentido Centro, acessam o largo da Boa Vista de Brotas (onde farão base), rua Boa Vista de Brotas, rua Frederico Costa e, a partir deste ponto, retomam seu itinerário normal.

