Trânsito será alterado na região da Fonte Nova para o Festival de Verão

Um esquema especial de trânsito será montado a partir das 14h deste sábado, 15, no entorno da Arena Fonte Nova, onde será realizado o Festival de Verão 2017. Serão colocadas seis barreiras ao redor do estádio.

A circulação de veículos também será impedida na ladeira da Fonte das Pedras, na avenida Presidente Costa e Silva (Dique do Tororó) e na rua da Telebahia.

Para acessar o Centro, a opção de tráfego para o motorista que vier da Bonocô será o Vale do Ogunjá, Vasco da Gama, e então o Dique. Já na avenida Joana Angélica, para quem deseja seguir no sentido inverso, a alternativa é pegar a praça Almeida Couto, Vale de Nazaré, e retornar à Bonocô.

Zona Azul

Os condutores terão opções de estacionamentos da Zona Azul no Dique e na Bonocô, perto da Codesal, além da rua Jogo do Carneiro, em Nazaré e rua Djalma Dutra, nos dois lados.

Há também pontos de parada na rua Baltazar da Silveira, no lado esquerdo, na rua Tingui, no lado esquerdo, nas proximidades do Fórum Ruy Barbosa e na rua Santa Clara, perto do Convento do Desterro.

Coletivos

Serão disponibilizados na Estação da Lapa 21 coletivos extras da frota reguladora. Doze vão circular neste sábado e nove no domingo, 17, das 21h às 4h. Outras 20 linhas linhas terão o horário prolongado até às 3h da manhã.

Filas de táxi estarão disponíveis no Convento do Desterro, em Nazaré (em frente ao Bom Preço) e o outro no viaduto da Bonocô (sentido Nazaré).

>> Confira:

417 IAPI - Lapa

503 Brotas - Lapa

924 Conjunto Marback – Terminal Acesso Norte

1022 Praia do Flamengo - Lapa

1041 Mussurunga I – Estação Mussurunga

1042 Mussurunga II – Estação Mussurunga

1049 Alto do Coqueirinho – Estação Mussurunga

1102 Cabula VI - Lapa

1107 Terminal Acesso Norte – Tancredo Neves

1116 Terminal Acesso Norte – Saboeiro

1214 Engomadeira – Terminal Acssso Norte

1233 N. Sussuarana – Terminal Acesso Norte

1319 Pau da Lima – Lapa/Barra

1334 Sete de Abril - Lapa

1368 São Marcos – Estação Pituaçu

1372 Jd.N. Esperança/N. Brasília – Est. Pituaçu

1374 Vale dos Lagos – Est. Pituaçu

216 Ribeira – Lapa

316 Fazenda Grande do Retiro - Lapa

1651 Base Naval - Lapa

