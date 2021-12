Trânsito será alterado em três localidades até junho

Em quatro meses, a capital baiana passará por três novas intervenções viárias. Uma delas já está sendo implementada na avenida Tancredo Neves e vias de acesso aos bairros Stiep e Costa Azul.

O projeto prevê o estreitamento do canteiro central da avenida Tancredo Neves, na altura da loja Tok&Stok, e alargamento das vias interna e externa.

Em alguns trechos, a via interna que dá acesso ao Stiep e ao Costa Azul passará a ter quatro faixas em vez das três atuais. A região também ganhará uma nova entrada para o Stiep, na altura da rua Doutor José Peroba.

Por conta disso, o tráfego dos veículos que saem da avenida Professor Magalhães Neto será retido por um semáforo, que já funciona mais à frente e será remanejado.

Já as sinaleiras que funcionam na altura do edifício TK Tower e do Catabas Empresarial serão substituídas por uma passarela, que passa por ampliação. As obras devem durar 60 dias.

O objetivo, segundo Fabrizzio Muller, titular da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), é equilibrar o tráfego na região. "Notamos que o trânsito fica completamente livre à esquerda e congestionado à direita, porque os carros disputam espaço em uma via apertada para ir ao Stiep, Costa Azul e orla. Em horário de pico, a retenção compromete toda a avenida Tancredo Neves", ressaltou.

Feira

Outro ponto crítico que passará por mudança será a região próxima à Feira de São Joaquim. Entre 7h e 9h, o engarrafamento tem início na praça Irmã Dulce e se estende até a feira.

O projeto já havia sido anunciado pela Transalvador em outubro do ano passado e estava previsto para começar em novembro. Questionado sobre o atraso, o superintendente relatou que houve um erro de divulgação e que a previsão inicial era para o primeiro semestre de 2015. "Trabalhamos com prioridades. A equipe estava focada na intervenção viária do Iguatemi. Faremos a de São Joaquim até junho".

Na região uma passarela substituirá a sinaleira. O canteiro que fica na Avenida Jequitaia, em frente à feira, deixará de existir e dará lugar a mais uma faixa para carros. Assim, a avenida, que atualmente tem três faixas, passará a ter quatro.

No início de abril, o largo do Luso, em Plataforma, também passará por reforma. Fabrizzio disse que o projeto ainda está sendo elaborado, mas que já identificou que as retenções ocorrem no sentido centro pela manhã e no sentido Paripe à tarde. "Estamos estudando a região de ponta a ponta e fazendo contagem volumétrica", explicou.

Desde 2013, a cidade já passou por, pelo menos, cinco grandes intervenções e 11 pequenas mudanças em alguns bairros. Para Muller, este é o maior número de soluções para o trânsito já implementadas em dois anos de gestão municipal.

O especialista em trânsito e transporte Elmo Felzemburg acredita que a cidade precisa de ações mais abrangentes. "São ações pontuais. Você melhora um ponto e congestiona outro, reduz o espaço do pedestre e não resolve o problema de forma eficaz", opina.

Para ele, o que pode promover transformação de grande porte é a implantação de vias de velocidade que interliguem Salvador de uma ponta a outra.

