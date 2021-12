Trânsito será alterado em 3 bairros neste fim de semana

O trânsito em três bairros de Salvador será alterado neste fim de semana devido à realização de eventos. No sábado, 16, acontece a Feira de São Roque na Federação. Enquanto no domingo, 17, duas corridas serão realizadas na Mata Escura e na Pituba, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

No bairro da Federação, a Transalvador vai interditar progressivamente o tráfego de veículos, a partir das 15h do sábado, 17, nos largos de São Lázaro e do Campo Santo e nas ruas Professor Aristides Novis, Caetano Moura e Severo Pessoa. O órgão também vai controlar o tráfego e auxiliar na travessia de pedestres, das 5h às 19h, no entorno do Largo de São Lázaro, em frente à Igreja de São Lázaro.

Na Mata Escura, a partir das 18h do domingo, 17, a Transalvador fará a interditação progressiva do tráfego em uma faixa da ruas João Abdala (Terminal Rodoviário da Mata Escura), Direta de Mata Escura, Cardeal Avelar Brandão Vilella e São Júlio e Sebastião Mascarenhas.

Já na Pituba, o fluxo será interditado progressivamente a partir das 7h, também no domingo, 17. A interrupção acontece em uma das faixas nas seguintes vias: rua Bahia, avenida Manoel Dias da Silva, rua Espírito Santo, avenida Octávio Mangabeira (no trecho que compreende o Jardim dos Namorados, Jardim de Alah, Armação, o retorno próximo ao Aeroclube Plaza Show, Armação e Costa Azul), Rua Fernando Menezes de Góes e Rua Amazonas.

adblock ativo