Trânsito segue lento nas proximidades da Avenida Contorno

O trânsito segue lento nas proximidades da Avenida Lafayete Coutinho (Contorno) na manhã desta segunda-feira, 17, por conta do deslizamento de terra ocorrido no domingo, 16, que bloqueou os dois sentidos da via.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), todos os acessos à avenida foram fechados, como os do Campo Grande, Largo 2 de Julho e Comércio.

Em nota enviada nesta segunda, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, informou as mudanças nas linhas de ônibus que trafegam pelo local.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Salvador informa que em decorrência do deslizamento de uma encosta ocorrida na madrugada deste domingo, 16/06/2013, às margens da Av. Contorno, na Gamboa, ficou prejudicada a circulação de veículos nessa via. E, para minorar os efeitos dessa ocorrência sobre o cotidiano da Cidade, a prefeitura as seguintes medidas:



1. Fica integralmente interditado o trânsito de veículos na Av. Contorno, em ambas as pistas, no trecho compreendido entre a Igreja da Conceição da Praia e a Rua da Gamboa de Cima, não havendo possibilidade de acesso ao Comércio via Largo Largo Dois de Julho ou pelo Vale do Canela;



2. As linhas de ônibus provindas do Campo Grande e Barra, com passagem pela Av. Contorno, serão desviadas para a Av. Joana Angélica, seguindo até Nazaré, quando descerão para o Comércio, via Túnel Américo Simas. Chegando no Comércio, essas linhas irão até o Terminal da França, retornando em seguida ao seu itinerário normal.

3. As linhas de ônibus com passagem pela Estação da Lapa, com destino aos bairros da Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário, via Av. Contorno, terão como itinerário o Politeama, Dique do Tororó e Terminal da França, voltando em seguida ao seu itinerário normal.

4. Solicita-se à população de um modo geral que evite transitar pela Av. Contorno, tendo como opções de circulação a Ladeira da Montanha e as Avenidas: Bonocô, Vale de Nazaré, Túnel Américo Simas e Av. Sete de Setembro;



5. A circulação na Av. Contorno voltará à sua normalidade tão logo os serviços imediatos de proteção do entorno da área afetada tenham sido executados e sejam considerados seguros ao restabelecimento da ordem cotidiana.

