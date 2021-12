Trânsito segue lento nas avenidas Paralela e Bonocô

O trânsito segue lento nas principais vias da capital baiana, como nas avenidas Paralela, Silveira Martins e Bonocô, sentido Centro. Por conta do fluxo de veículos do horário, o motorista também encontra lentidão no Largo do Tamarineiro e na Orla, sentido Pituba.

Três acidentes envolvendo motociclistas aconteceram no início da Avenida Magalhães Neto, na Avenida São Rafael e na Praça Cairu, no Comércio. Viaturas da Transalvador foram encaminhadas aos locais para verificar a situação.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 10 acidentes com 6 feridos.

