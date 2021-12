Trânsito segue lento nas avenidas Paralela e ACM

Os motoristas que trafegam pelas principais vias de Salvador na manhã desta terça-feira, 27, encontram trânsito intenso. A Transalvador registra lentidão na Avenida Paralela, sentido Centro, e na Avenida ACM, sentidos Lucaia e Rótula do Abacaxi.

Na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), a manifestação realizada por moradores do Lobato no início da manhã já foi controlada e o trânsito flui normalmente no local, sentido Calçada. Nas últimas 24 horas, foram registrados três acidentes, com dois feridos.

adblock ativo