Trânsito segue lento na região da Arena Fonte Nova

O trânsito começa a ficar lento na manhã desta sexta-feira, 20, no entorno da Arena Fonte Nova, que recebe a partida entre Suíça e França às 16h.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o entorno do estádio já está fechado, e as outras vias serão bloqueadas até as 11h.

Os motoristas que trafegam pela avenida Vasco da Gama, sentido Dique do Tororó, também encontram lentidão.

Na região da Calçada, nas proximidades do ferryboat, o trânsito está intenso, mas ainda não há grandes filas para quem deseja embarcar rumo à Ilha de Itaparica. Já a rodoviária registra movimento tranquilo em seus arredores.

Nas últimas 24 horas foram registrados quatro acidentes, que deixaram três pessoas feridas e uma vítima fatal.

