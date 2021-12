Trânsito segue lento na Calçada e na BR-324

O trânsito segue congestionado na BR-324, sentido Feira de Santana, na altura do bairro de Águas Claras, por conta da realização de serviços de capinagem no canteiro central da rodovia. Por conta do trabalho, as equipes ocupam uma das faixas, obrigando os motoristas a diminuirem a velocidade e mudar para as outras faixas.

Em Salvador, o tráfego de veículos segue complicado na Calçada, sentido Comércio, próximo à Feira de São Joaquim, por conta dos serviços de carga e descarga em supermercados da região.

A Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador) registrou três acidentes, com três feridos, nas últimas 24 horas.

adblock ativo