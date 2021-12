Trânsito segue lento na Calçada e Av. Barros Reis

O trânsito segue com lentidão nesta sexta-feira, 7, nas principais vias da capital baiana. Os motoristas encontram tráfego intenso nas avenidas Paralela, sentido rodoviária, e San Martin, assim como nas regiões da Calçada, Sete Portas, Cabula e Largo do Tamarineiro, por conta do fluxo do horário.

Uma carreta quebrada atrapalhou o trânsito da Avenida Barros Reis no início desta manhã. O veículo já foi retirado, mas o fato ainda causa reflexos na região.

Nas últimas 24 horas, a Transalvador registrou seis acidentes, com dois feridos.

adblock ativo