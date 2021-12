Trânsito segue lento na Avenida Paralela e no IAPI

O trânsito segue lento na Avenida Paralela, sentido Centro, por conta do fluxo de veículos do horário. Intensidade registrada também nas principais vias da capital baiana, como nas avenidas ACM e Tancredo Neves, nas ruas Silveiras Martins (Cabula) e Waldemar Falcão (Brotas) e na Orla, sentido Pituba.

Uma manifestação de moradores na rua Conde de Porto Alegre, no final de linha do IAPI, causa transtornos ao trânsito no local. Viaturas da Polícia Militar e da Transalvador estão no local para regularizar a situação.

De acordo com a Transalvador, foram registrados cinco acidentes, com cinco feridos, nas útlimas 24 horas.

