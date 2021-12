Trânsito segue lento após caminhão tombado ser retirado

O trânsito permanece lento na Avenida Vasco da Gama após um caminhão carregado de areia tombar próximo ao viaduto dos Engenheiros, sentido Dique do Tororó, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

O motorista do veículo ficou ferido no acidente. O homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O caminhão e parte do material foram retirados da via por volta das 14h, mas, segundo a Transalvador, o trânsito permanece lento no local. Somente nesta quinta, foram registrados três acidentes com três feridos em na capital baiana.

